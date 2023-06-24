Путин подписал закон о мерах наказания за нарушение военного положения

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменениям подвергается часть 1 статьи 3.9 КоАП («административный арест»), после слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения».

Также добавляется статья 20.51 «Нарушение режима военного положения».

В рамках закона, нарушение положений, установленных в соответствии федеральным конституционным законом «О военном положении», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до тридцати суток.

Нарушение положений, совершенное должностными лицами, повлечет за собой штраф в размере от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до тридцати суток.