Путин созвонился с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщает пресс-служба президента Токаева.

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"Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что происходящие события являются внутренним делом России. Также он сказал, что непременным условием поддержания правопорядка, основой безопасности общества и его успешного развития в стране являются конституционный порядок и верховенство закона.

В сообщении говорится, что Путин выразил благодарность за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в России.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.