Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с ЧВК «Вагнер». Политик предупредил, что «раскол и предательство – путь к величайшей трагедии».

Медведев отметил, что для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, следует сплотиться вокруг президента России Владимира Путина.

Зампред Совбеза заметил, что «раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе».

Власти страны ее не допустят, констатировал Медведев.

Ранее экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал всех отбросить как можно дальше политические амбиции и всеми силами поддерживать фронт.