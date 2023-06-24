Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер». Он заявил, в частности, что полностью поддерживает слова президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер выступил с обращением к российскому народу. Он отметил, что попытка расколоть общество на фоне текущей международной повестки и конфликта на Украине является «ударом в спину нашей стране и нашему народу»

Кадыров поддержал слова президента. Он подчеркнул, что «все происходящее - НОЖ В СПИНУ и настоящий военный мятеж».

Глава Чечни напомнил, что неоднократно предупреждал о необходимости отбросить личные обиды на фоне спецоперации.

«Я не раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу», - заметил Кадыров.

По его мнению, тыл должен быть спокоен и надежен.

Кадыров констатировал, что Верховный Главнокомандующий знает о происходящем на фронте лучше любых стратегов и предпринимателей и в полном объеме контролирует ход проведения спецоперации.

«Каждый из нас видит только одну часть карты, а он [Путин] - все сразу», - уточнил глава Чечни.