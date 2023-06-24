Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил и поддержали Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты выступают за консолидацию сил и поддерживают президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Володин считает, что история России показала, что внешние угрозы лишь сплачивали наше общество. А все беды происходили именно из-за предательства и внутреннего раскола, рассуждает он.

«Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего», — сообщил Володин.