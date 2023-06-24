Владимир Путин назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» выступил с обращением. Глава государства призвал Об этом пишет РИА «Новости».
Путин в своей речи обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа.
Глава государства отметил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада.
Попытка расколоть общество на фоне сложившейся ситуации является «ударом в спину», заявил президент.
Президент подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, так как сейчас решается судьба нашего народа.
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