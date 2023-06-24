Песков рассказал о докладах Путину в связи с попыткой мятежа

Президент России Владимир Путин в круглосуточном режиме получает информацию от ФСБ, Министерства обороны и Росгвардии о принимаемых мерах против попытки военного мятежа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что различные ведомства постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудило уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина. Министерство обороны также сообщило, что Киев решил воспользоваться действиями главы ЧВК «Вагнер» и сосредоточил несколько бригад для наступления на Бахмутовском тактическом направлении.