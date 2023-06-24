Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи, который с 2023 года отмечается в последнюю субботу июня.

"Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин напомнил, что праздник был перенесен на выходной день по инициативе самих молодых людей - школьников и студентов. И это позволяет "сделать его ярким и масштабным", объединить со школьными выпускными, указал президент.

Он обратил внимание, что торжественные вечера проходят в эти дни по всей стране.

"Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль "Алые паруса", который стал символом Санкт-Петербурга", - заметил президент.