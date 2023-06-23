В Госдуме объяснили отказ делегации РФ ехать на сессию ПА ОБСЕ

«Нет. Мы не едем, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального визового режима и безопасного пребывания российской делегации, без чего не может быть нормальной работы в ассамблее в Ванкувере", - сказал он.Более того, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо, отметил он.