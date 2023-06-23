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Песков сообщил, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
© РИА Новости

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", - сказал он.

После заявлений Пригожина возбудили дело о призыве к вооруженному мятежу

Ранее в Минобороны назвали ложной информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В Минобороны РФ также заявили, что Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

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