Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина , предпринимаются все необходимые меры. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", - сказал он.

Ранее в Минобороны назвали ложной информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В Минобороны РФ также заявили, что Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.