Таким образом она прокомментировала публикацию Bild am Sonntag, которое заявило: министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области могли подорвать украинцы.

В документе Минобороны ФРГ говорится, что документ имеет гриф «только для служебного пользования». В ведомстве допускают участие украинской стороны в разрушении аммиакопровода. Специалисты отмечают, что он находится на территории, которая контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ).