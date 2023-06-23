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МИД России назвал Германию спонсором терроризма

Берлин, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

МИД России назвал Германию спонсором терроризма
© globallookpress.com

По ее словам, передавая украинской стороне оружие, Германия помогает террористам.

«Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — добавила она.

Таким образом она прокомментировала публикацию Bild am Sonntag, которое заявило: министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области могли подорвать украинцы.

В документе Минобороны ФРГ говорится, что документ имеет гриф «только для служебного пользования». В ведомстве допускают участие украинской стороны в разрушении аммиакопровода. Специалисты отмечают, что он находится на территории, которая контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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