МИД России назвал Германию спонсором терроризма
Берлин, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, передавая украинской стороне оружие, Германия помогает террористам.
«Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — добавила она.
Таким образом она прокомментировала публикацию Bild am Sonntag, которое заявило: министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области могли подорвать украинцы.
В документе Минобороны ФРГ говорится, что документ имеет гриф «только для служебного пользования». В ведомстве допускают участие украинской стороны в разрушении аммиакопровода. Специалисты отмечают, что он находится на территории, которая контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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