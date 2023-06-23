Небензя рассказал о политике РФ по отношению к поставкам зерна с Украины

Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой инициативы, передает РИА Новости. Он напомнил, что в беднейшие страны было направлено менее 3% всех поставок продовольствия.

Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем, — сказал Небензя.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. При этом он допустил возможность дополнительных консультаций по данной теме в ООН.