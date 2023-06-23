Делегация России не планирует принимать участие в сессии ПА ОБСЕ в Канаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По словам источника, Канада не отреагировала на запрос МИД РФ о том, готова ли она гарантировать безопасность делегации России. В результате российская делегация приняла решение "не участвовать в сессии ассамблеи".

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидает "разрушение", если в ней в 2024 году не будет председателя и консенсуса на данный счет.