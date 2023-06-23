Джабаров прокомментировал новый пакет санкций против РФ

«Вот сейчас запретили российские поставки по нефтепроводу «Дружба» в Германию, Польшу — что же, нефть будет теперь выливаться в кювет? Нет, конечно, — она пойдёт в страны Азии, где её уже ждут», — сказал Джабаров в беседе с «Парламентской газетой».