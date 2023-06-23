Россия пропустит летнюю сессию ОБСЕ в Канаде

Российская делегация не поучаствует в летней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится в Канаде. Об этом сообщил источник РИА Новости.

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По утверждению источника в парламенте, делегация не собирается участвовать в летней сессии ПА ОБСЕ, так как принимающая сторона, то есть Канада, не отреагировала на запрос МИД России. В тот момент дипломаты спрашивали, готова ли Канада гарантировать безопасность российских парламентариев, однако ответа так и нет.

В связи с этим российские делегаты «даже не подавали на визы». Москва приняла предварительное, как указал источник, решение не участвовать в сессии ассамблеи.

Он также сказал, что из 30 проектов резолюций ПА 29 стали антироссийскими. По мнению собеседника агентства, ОБСЕ «уже умерла». «Они [члены организации и резолюции] настолько пропитаны ядом... бесполезно», — констатировал он и добавил, что необходимо создавать структуру заново.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет с 30 июня по 4 июля в Канаде.