Блинкен заявил о введении санкций против двух сотрудников ФСБ

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан России — сотрудников ФСБ Егора Попова и Алексея Суходолова «за попытки подорвать демократические процессы в США». Об этом в пятницу, 23 июня, Энтони Блинкен.

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Власти США утверждают, что Суходолов и Попов — агенты ФСБ, которые также руководили «Антиглобалистским движением России». Попов, по их данным, является куратором лидера «Антиглобалистского движения России» Александра Ионова. Суходолов же указан как начальник подразделения Попова.

«Чтобы защитить нашу демократию, а также помочь защитить наших союзников и партнеров, Соединенные Штаты будут продолжать действовать для сдерживания и срыва операций Кремля по злонамеренному влиянию», — подытожил Блинкен.