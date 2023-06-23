В МИД РФ призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Перекрытие азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор представляет собой нарушение договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, и ведет к усилению напряженности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Кроме того, подобные действия не способствуют поддержанию нормальной атмосферы вокруг процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при содействии России, говорится в ее комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

«Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в России также ожидают, что армянская сторона не станет уклоняться от взаимодействия в трехсторонних форматах, так как приостановка диалога негативно сказывается на обстановке в регионе и ведет к эскалации ситуации.

В Москве вновь призвали Баку и Ереван неукоснительно соблюдать трехсторонние договоренности на высшем уровне, а также к сдержанности и пониманию ответственности за обеспечение безопасности в районе Лачинского коридора, и заверили, что Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации в дальнейших контактах с ними.

Ранее, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым уже призывал к скорейшей разблокировке движения по Лачинскому коридору.