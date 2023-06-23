Медведев ответил президенту Польши
Зампред Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев ответил президенту Польши Анджею Дуде, который ранее сравнил Россию с «диким зверем, которого надо пристрелить». Ответ Дуде Медведев оставил в своём Telegram-канале.
По словам Медведева, слова польского президента демонстрируют, что «с такими ублюдками» нет смысла вести переговоры. Он также вспомнил казни XVIII века и заявил, что Россия отомстит Дуде за такие высказывания.
«И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», – написал Медведев.
Ранее Анджей Дуда дал интервью украинским СМИ, в котором заявил, что Россию «нужно остановить», а также сравнил её «со зверем, который пожирает человека».
«Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который пожирает человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить… Так же и с Россией», – заявил он.