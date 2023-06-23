Медведев ответил президенту Польши

«Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который пожирает человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить… Так же и с Россией», – заявил он.