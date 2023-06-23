В Совфеде оценили заявления Обамы о Крыме

"Это любопытная ниточка в сегодняшней настолько идеологизированной и циничной политической системе. Нам бы очень хотелось, чтобы такая объективная точка зрения насчет того, почему Крым и Севастополь и новые субъекты присоединились к России, была услышана. <...> Нам бы хотелось, чтобы политики стали более трезво смотреть на то, что происходит, и понимали истинные мотивы людей, которые вернулись в состав России. Для нас важны любые позитивные сигналы о том, что здравый смысл еще теплится", - сказала Алтабаева.