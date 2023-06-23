Медведев ответил президенту Польши и вспомнил о казнях в XVIII веке
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил президенту Польше Анджею Дуде и вспомнил о казнях в XVIII веке. Комментарий экс-президент России опубликовал в Telegram-канале.
После длительного отсутствия в соцсетях Медведев не стал стесняться в выражениях в очередном посте.1
«И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием», — написал Медведев, комментируя заявление Дуды, предложившем «пристрелить Россию как бешеного зверя».
Зампред Совбеза заявил, что Дуду следует проучить.
«Мы гуманисты. Отомстим по-другому», — резюмировал он в посте.
До этого президент Польши говорил, что России «нельзя позволить победить, потому что она продолжит наступать».
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