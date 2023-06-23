В МИД РФ заявили, что Россия даст «своевременный и адекватный» ответ на одиннадцатый пакет санкций ЕС, как и на предыдущие ограничения. Об этом сообщается на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что Россия считает действия ЕС нелегитимными и подрывающими полномочия ООН.

В ответ на санкции Россия существенно расширила список представителей европейских институтов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

Речь идет о европарламентариях, сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций ЕС, гражданах ЕС, которые причастны к оказанию военной помощи Украине, и о представителях европейских структур, ответственных за введение санкций и «пытающихся подорвать отношения России с другими государствами».

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», - подчеркнули в МИД.

ЕС 23 июня принял одиннадцатый пакет санкций против России. В него включили возможность запрещать поставки товаров в страны, откуда санкционку привозят в Россию. В санкционные списки добавили 87 организаций из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, обвинив их в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом РФ.