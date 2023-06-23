В России допустили удары по турецкому заводу беспилотников на Украине

«Эти заводы могут быть законной целью для российских военных. И это абсолютно наше право, ведь такие предприятия — это военные объекты, выпускающие продукцию, угрожающую безопасности нашей страны. Естественно, мы будем их уничтожать и уничтожим. Поэтому Baykar следует внимательно подумать, прежде чем вкладывать деньги в производство на Украине», — предупредил Чепа.