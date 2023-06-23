Россия отказалась раскрывать данные о ядерном оружии в Белоруссии

«Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда точные цифры они не называют — все это какие-то оценочные параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять»? — задался вопросом дипломат.