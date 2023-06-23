Матвиенко: Запад провоцирует обострение в Косове для давления на Белград

"Западные державы методично, раз за разом провоцируют обострение ситуации в Автономном крае Косово и Метохия (Республика Сербия), чтобы усилить давление на политическое руководство в Белграде, принудить его отказаться от коренных национальных интересов, пожертвовать дружественными отношениями с братской Россией и другими традиционными партнерами", - отметила Матвиенко, заявление которой опубликовано в пятницу на официальном сайте Совфеда.