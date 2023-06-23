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Матвиенко: Запад провоцирует обострение в Косове и Метохии для давления на Белград

Западные страны провоцируют обострение ситуации в Косове и Метохии, чтобы усилить давление на политическое руководство в Сербии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: Запад провоцирует обострение в Косове для давления на Белград
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"Западные державы методично, раз за разом провоцируют обострение ситуации в Автономном крае Косово и Метохия (Республика Сербия), чтобы усилить давление на политическое руководство в Белграде, принудить его отказаться от коренных национальных интересов, пожертвовать дружественными отношениями с братской Россией и другими традиционными партнерами", - отметила Матвиенко, заявление которой опубликовано в пятницу на официальном сайте Совфеда.

Она добавила, что прямыми виновниками "разгула антисербского насилия" в этой провинции фактически являются Вашингтон и Брюссель.

Спикер отметила, что РФ поддерживает руководство Сербии в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны.