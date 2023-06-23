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В МИД России отреагировали на встречу Байдена и Моди

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США усиливают попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД России отреагировали на встречу Байдена и Моди
© Газета.Ru

Заявление стало комментарием к встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, по итогам которой стороны заявили об усилении сотрудничества.

C 2019 года Индия участвует в военном сотрудничестве с США, Австралией и Японией в формате QUAD.

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