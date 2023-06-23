В МИД России отреагировали на встречу Байдена и Моди
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США усиливают попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление стало комментарием к встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, по итогам которой стороны заявили об усилении сотрудничества.
C 2019 года Индия участвует в военном сотрудничестве с США, Австралией и Японией в формате QUAD.
Новость дополняется.
Газета.Ru: главные новости