В Совбезе указали на страх Запада из-за укрепления сотрудничества стран СНГ

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что страны Запада видят угрозу в укреплении сотрудничества между странами СНГ. Своим мнением он поделился в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, передает ТАСС .

«И в России, и в Казахстане это хорошо знают», — заверил Шевцов.

Замсекретаря Совбеза также указал, что страны Запада пытаются ухудшить сотрудничество России и Казахстана. Шевцов рассказал, что США и их союзники распространяют клевету и манипулируют общественным мнением, в том числе через социальные сети.