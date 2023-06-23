Захарова назвала истинную задачу Зеленского

Захарова: Зеленский уничтожает духовную связь между Россией и Украиной
Истинная задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в уничтожении духовной связи между народами. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Истинная задача Зеленского — уничтожить духовную связь между Украиной и Россией», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Она добавила, что цель киевской власти насадить украинскому народу чуждые ценности под видом прогрессивных, заключила Захарова.
Ранее глава Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал единственную цель действующих украинских властей. Она заключается в уничтожении россиян.