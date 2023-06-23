В России подготовили запрет пяти видов пластика

Российский экологический оператор (РЭО) рассказал о планах властей запретить пять видов пластиковой упаковки к 2024 году, включая цветные пластиковые бутылки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию РЭО.

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Цель инициативы - отказаться от неэкологичной тары, которую проблематично или невозможно переработать. К примеру, если ее сложно выделить из общего объема мусора или упаковка состоит из нескольких материалов, отделить которые друг от друга нельзя.

В первую очередь в РЭО предложили отказаться от цветных ПЭТ-бутылок (не считая белые, прозрачно голубые, зеленые и коричневые). Также в список на запрет попала тонкая термоусадочная пленка (для этикеток на бутылках для напитков и йогуртов), сумки-сетки для овощей и фруктов, пластиковые пакеты с донышком дой-пак (к примеру, кетчуп в гибких пакетах) и пластиковые капсулы для кофе.

Срок до 2024 года закреплен в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла». Свою презентацию РЭО представил на совещании в Минпромторге.

Минпромторг подготовил для правительстве доклад, в котором также выступил за запрет цветных ПЭТ-бутылок и упаковки с этикетками из ПВХ (для которой использовали нерастворимые клеи).

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что в случае введения запрета производителям потребуется переходный период в несколько лет, чтобы избежать ухудшения условий хранения и транспортировки товаров.

Ранее Минпромторг предложил запретить поставки в Россию 28 товаров из пластика, в том числе ватных палочек, одноразовой посуды, контейнеров, стаканчиков и пакетов. Мера также была предложена в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».