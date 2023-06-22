Эксперт оценил итоги совещание Путина с Советом безопасности

"Россия показывает, что ей нечего скрывать от своих граждан и всего мира о ходе СВО. Президент открыто говорит о проблемах и сложностях, которые сегодня имеют место на полях сражений. Очень приятно, что в то же время президент подчеркивает, что нельзя расслабляться и недооценивать возможные действия противника в будущем. Такой конкретный и ясный разговор перед всей аудиторией России еще раз показывает спокойствие и уверенность российского руководства в отношении перспективы развития СВО", - заявил он.