Эксперт оценил итоги совещание Путина с Советом безопасности
Открытый и принципиальный формат обсуждения хода специальной военной операции характеризует действия российского командования и руководства России. Об этом по итогам совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности заявил председатель общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз Ветеранов", генерал-полковник Виталий Азаров.
Он отметил, что в то же время Запад и Киев постоянно манипулируют данными о ходе боев, чтобы скрыть от украинского народа масштаб катастрофы. По его словам, все данные, которые озвучиваются киевскими политиками, не имеют ничего общего с реальным положением дел на линии соприкосновения.
"Россия показывает, что ей нечего скрывать от своих граждан и всего мира о ходе СВО. Президент открыто говорит о проблемах и сложностях, которые сегодня имеют место на полях сражений. Очень приятно, что в то же время президент подчеркивает, что нельзя расслабляться и недооценивать возможные действия противника в будущем. Такой конкретный и ясный разговор перед всей аудиторией России еще раз показывает спокойствие и уверенность российского руководства в отношении перспективы развития СВО", - заявил он.
Также эксперт отметил, что необходимый мобилизационный ресурс, которым сегодня обладает Россия, достаточен для того, чтобы Украина и Запад хорошо понимали, что страна готова к любому развитию событий, и у нее достаточно ресурсов на помощь армии.
"Самый главный ресурс, который мы имеем, это наш людской ресурс. В настоящий момент сотни тысяч россиян отправились на фронт добровольцами или контрактниками. Об этом в том числе шел разговор на Совете безопасности. Россияне понимают необходимость проведения СВО и готовы сделать все для достижения победы нашей страны. Уже к концу июня будет сформирована резервная армия, о которой говорил Путин. Ей на вооружение поступит более 3700 единиц бронетехники. Наша страна превосходит Киев и его западных спонсоров по мобилизационным и организационным ресурсам", - сказал эксперт.
Азаров подчеркнул, что каждый день СВО показывает российское преимущество над противником в то время, как военно-промышленному комплексу Запада реально не хватает на восполнение потерь ВСУ техники, которую туда сегодня поставляют.
"Война, которая сегодня ведется против России, прежде всего уничтожает человеческий ресурс Украины. Страны Запада являются спонсорами терроризма, потому что регулярно поставляют вооружение киевскому режиму. Масштаб вмешательства западных стран в украинский конфликт подтверждает, что на Украине России противостоит не только киевский режим, а весь коллективный Запад", - отметил он.
Также эксперт подчеркнул, что СВО развеяла миф о величии западной техники. По его словам, в мире почему-то сложилось впечатление, что она имеет какие-то особенности, которые ее делают сверхоружием.
"Ничего такого не происходит. Умные люди, которые сегодня занимаются вопросами ВПК, хорошо видят как горит эта техника. На этом фоне значительно вырос интерес к российским разработкам в сфере вооружений. Все больше стран предполагают возможность отказа от западного бронированного мусора в пользу новой российской техники", - заключил эксперт.