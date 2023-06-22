Стало известно об усилении мер безопасности в Госдуме

«Недели две назад, наверное, это появилось. Не знаю, с чем связано. Никак не объявлялось. Не так уж прям, чтоб совсем усилили, просто внутри стояли беленькие специалисты, теперь стоят с автоматами. Вот и все. Снаружи они и так стояли, обходили территорию вокруг здания», — сказал собеседник издания.