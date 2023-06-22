«Тревожный шаг»: МИД России об учениях НАТО в Германии

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что Россия никогда не будет стороной, обостряющей ситуацию.

Комментируя учения НАТО Air Defender он отметил, что Москва сторона «никоим образом не шокирована и не относится к ним эмоционально», российские военные эксперты делают свою работу.

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«Это тревожный шаг... что бы ни произошло, будь это провокационные полёты американской стратегической авиации вблизи Санкт-Петербурга, или учения, мы готовы сделать всё необходимое, чтобы гарантировать нашу безопасность», - подчеркнул Рябков.

Он добавил, что в настоящее время, «наверное, период худшего кризиса в отношениях с так называемым коллективным западом с момента создания НАТО».

новость от 12 июня

Самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender начались в понедельник в Германии. Они будут проходить при участии 25 государств НАТО и партнеров альянса до 23 июня на территории ФРГ и соседних стран, передает агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС Федеративной республики.

Согласно легенде, во время учений западные союзники отразят удар потенциального противника "с востока", условно обозначаемого как OCCASUS, по территории Германии, в частности, попытки занятия им посредством действий спецназа и авиации порта Ростока на севере ФРГ. Будут отрабатываться сценарии противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, а также защиты аэропортов и морских гаваней. Как ранее сообщал Бундесвер, в маневрах примут участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов.

В Германии маневры будут проводиться на всех доступных национальных военных аэродромах, прежде всего, на севере и востоке страны, над акваторией Северного и Балтийского морей, а также в ряде регионов на юго-западе ФРГ. Также будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран - партнеров. Логистическим центром является авиабаза Вунсторф под Ганновером.

Инспектор (командующий) Военно-воздушных сил ФРГ, генерал-лейтенант Инго Герхарц в эфире радиостанции RBB в понедельник снова подчеркнул, что НАТО проводит учения не для того, чтобы обострить отношения с Россией.

"Мы сделаем все, чтобы не было эскалации", - заверил он. "Мы не будем предпринимать полетов в сторону Калининграда", - добавил Герхарц.

По его словам, НАТО хочет лишь показать, что она сильна и в состоянии себя защитить.

"Территория альянса просто является "красной линией" [для потенциального противника]", - сказал генерал-лейтенант.

Профсоюз авиадиспетчеров ФРГ перед учениями предупредил о том, что Air Defender могут в значительной степени сказаться на полетах гражданской авиации. В субботу у авиабазы Вунсторф прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек. Она была организована под лозунгом "Практикуй мир, а не войну". Участники высказались за поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву.

Подготовка к этим учениям велась с 2018 года. Идеи проведения широкомасштабных маневров альянса направленных не на проведение локальных операций, а на противодействие технологически продвинутому противнику озвучивались в НАТО с момента начала украинского конфликта в 2014 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что крупные военные учения НАТО Air Defender показывает готовность альянса к защите своих территорий. Об этом сообщается на сайте НАТО.

"Это крупнейшие учения воздушного пространства в истории НАТО. Они посылают четкий сигнал о том, что НАТО готова защищать каждый сантиметр своей территории и своего воздушного пространства", - сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Столтенберг подчеркнул, что свои учения альянс проводит не для того, чтобы провоцировать конфликт, для его предотвращения.

Крупные военные учения Air Defender призваны продемонстрировать готовность НАТО "защищать каждый дюйм ее территории". Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в пятницу во время посещения авиабазы Ягель (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

"Учения, проводимые в общей сложности 25 странами, должны способствовать тому, чтобы заявление о нашей готовности защищать каждый дюйм нашей территории было воспринято всеми всерьез", - приводит слова канцлера агентство DPA. Демонстрация сотрудничества в рамках НАТО посредством подобных учений, по словам канцлера, - это "отличный сигнал, особенно [во время конфликта на Украине] в наши дни".

Учения ВВС Air Defender, начавшиеся 12 июня и рассчитанные на две недели, проходят на территории Германии и соседних стран. Как сообщал Бундесвер, в маневрах участвуют около 10 тыс. военнослужащих, в том числе 6 тыс. из ФРГ. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов. Согласно легенде, западные союзники отразят удар условного противника с востока.

Любые попытки создать угрозы суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние учения НАТО.

"Сам факт сценариев таких учений еще раз демонстрирует, что военная машина НАТО не имеет ничего общего с обороной, все ее усилия направлены исключительно на всестороннее сдерживание нашей страны и даже отработку вариантов нападения на Россию, - отметила дипломат. - В этих условиях хотелось бы еще раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ не останутся без последствий для их инициаторов".

Германия принимает у себя учения Военно-воздушных сил НАТО Air Defender 23, чтобы таким способом доказать преданность Киеву и приверженность линии США в украинском конфликте. Об этом заявила обозреватель WirtschaftsWoche Heute (WiWo) Соня Альварес.

По ее словам, подобные учения должны сигнализировать Москве о наращивании военной мощи в Европе и особую роль ФРГ в этом вопросе.

Издание цитирует слова командующего ВВС Германии Инго Герхартца о том, что координирование Германией Air Defender свидетельствует не только о высоком лидерском потенциале страны, но и том, что этого ожидают и американские партнеры.

Автор материала уверена, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца в настоящее время появился шанс показать себя с наилучшей стороны перед Вашингтоном, который неоднократно упрекал Берлин в недостаточной военной помощи Киеву.