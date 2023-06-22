Путин получил послание от эмира Катара

Также Путин передал приветствие эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамад Аль Тани. Президент подчеркнул, что все встречи с представителями Катара, в том числе с главой страны, всегда подчеркивали особые отношения двух стран и подчеркивали намерение руководства развивать двусторонние отношения по многим направлениям. Путин также рассказал, что на прошедшем ПМЭФ катарская делегация была представлена на высоком уровне.