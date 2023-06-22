Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Послание передал председатель совета министров Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Также Путин передал приветствие эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамад Аль Тани. Президент подчеркнул, что все встречи с представителями Катара, в том числе с главой страны, всегда подчеркивали особые отношения двух стран и подчеркивали намерение руководства развивать двусторонние отношения по многим направлениям. Путин также рассказал, что на прошедшем ПМЭФ катарская делегация была представлена на высоком уровне.
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщал, что Путин примет премьер-министра, главу МИД Катара Абдель Рахмана Аль Тани 22 июня.
Министр уже встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. На встрече он отметил ключевую роль Российской Федерации в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире.