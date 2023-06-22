Захарова отреагировала на слова посла Израиля на Украине о Бандере

В частности, израильский дипломат заявил, что для современных украинцев такие люди, как Бандера, Шухевич и Мельник являются "героями, которые боролись за независимость" своей страны и остановить этот процесс поиска Украиной "своей идентичности" сегодня невозможно, как бы негативно не воспринимали данные исторические личности и их прошлые взгляды другие страны.

Захарова обратила внимание израильского посла на то, что "про Холокост надо помнить не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда" - "и не только в отношении одной национальности или религии, а в отношении всех". Она напомнила, что под руководством тех, кого сегодня на Украине называют героями, в оккупированной немцами стране было уничтожено около 1,4 млн человек.