В России рассказали о новых международных партнерах страны

«Например, к ним относится Белоруссия, с которой у нас Союзное государство. Также у нас стратегическое партнерство с Китаем. У нас стратегические планы по структуре БРИКС. Помимо этого, в рамках Шанхайской организации сотрудничества мы ведем работу по налаживанию взаимовыгодного стратегического партнерства и так далее», — перечислил собеседник «Ленты.ру».