Путин присвоил наименование «гвардейская» 175-й бригаде управления

Президент России Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Впредь именовать ее: 175 гвардейская Лунинецко-Пинская ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригада управления», — говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 22 июня 2023 года.
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