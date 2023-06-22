Путин присвоил наименование «гвардейская» 175-й бригаде управления

Президент России Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.