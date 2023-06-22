Дума упростила порядок получения ВНЖ для инвестировавших в Россию иностранцев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении процедуры получения вида на жительство (ВНЖ) в России для ряда категорий иностранцев. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Закон упрощает получение ВНЖ для иностранцев, инвестировавших в российскую экономику, а также членов их семей. Они смогут получить ВНЖ без разрешения на временное проживание.

Такой же упрощенный порядок получения ВНЖ предусмотрен для иностранцев и членов их семей, которые в период СВО заключат контракт для прохождения военной службы.

В законе указано, что высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семей смогут получить бессрочный ВНЖ, если будут работать на территории России. Также в законе установлено, что с 1 марта 2024 года зарплата таких специалистов должна составлять не менее 750 тысяч рублей за квартал (около 250 тысяч рублей в месяц). В настоящее время эта норма составляет 167 тысяч рублей в месяц.