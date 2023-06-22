Рябков рассказал о сильных кандидатах для вхождения в БРИКС
Вступления в БРИКС добиваются очень сильные кандидаты, критерии расширения объединения предстоит согласовать, но в конечном счете вопрос требует политического решения. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Есть очень сильные конкуренты за место в составе БРИКС, - отметил он. -
Мы работаем и по критериям приема новых членов, и по моделям принятия соответствующих решений под очень творческим, энергичным руководством председательства ЮАР, но надо понимать, что в конечном счете расширение БРИКС - это предмет для политического решения".
Срочная новость
Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВОВоенные новости18 минут назад17