Песков обвинил Запад в давлении на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает максимальное давление на Киев, чтобы он продолжал воевать до последнего украинца. Его слова приводит ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о том, приближают ли неудачи украинских войск во время контрнаступления начало переговоров, Песков подчеркнул, что давление западных стран на Украину является очевидным.
«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил Украины нет шансов на успех предпринимаемых ими действий. Затишье в украинском контрнаступлении глава государства связал с серьезными потерями в украинской армии.
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