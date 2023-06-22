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Песков обвинил Запад в давлении на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает максимальное давление на Киев, чтобы он продолжал воевать до последнего украинца. Его слова приводит ТАСС.

Песков обвинил Запад в давлении на Украину
© Lenta.ru

Отвечая на вопрос журналистов о том, приближают ли неудачи украинских войск во время контрнаступления начало переговоров, Песков подчеркнул, что давление западных стран на Украину является очевидным.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил Украины нет шансов на успех предпринимаемых ими действий. Затишье в украинском контрнаступлении глава государства связал с серьезными потерями в украинской армии.

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