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Путин обсудил с Совбезом ситуацию с контрнаступлением Украины

Президент РФ Владимир Путин провел в четверг совещание с постоянными членами Совбеза. Он подчеркнул, что сейчас это один из самых важных вопросов актуальной повестки.

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с контрнаступлением Украины
© оссийская Газета

"Сергей Кужугетович, как ситуация в зоне боевых действий?" - спросил Путин в начале разговора.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Он уточнил, что ВСУ уже 16 дней пытались вести наступление, но сейчас снизили темп. При этом, по словам министра, у украинской армии еще не исчерпан наступательный потенциал.

"Российская сторона ведет подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия ВСУ", - уточнил он.

C докладом выступил и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он сообщил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 - западного образца. Кроме того, уничтожено более 13 тысяч украинских военных.

Путин поинтересовался у министра обороны, как поставки военной техники могут повлиять на ситуацию в зоне СВО. Шойгу заверил, что сейчас уже понятно, что все поставки вооружения Киеву - уже сделанные и еще будущие - существенно на ход спецоперации не повлияют.

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