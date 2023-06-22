Путин обсудил с Совбезом ситуацию с контрнаступлением Украины

Президент РФ Владимир Путин провел в четверг совещание с постоянными членами Совбеза. Он подчеркнул, что сейчас это один из самых важных вопросов актуальной повестки.

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"Сергей Кужугетович, как ситуация в зоне боевых действий?" - спросил Путин в начале разговора.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Он уточнил, что ВСУ уже 16 дней пытались вести наступление, но сейчас снизили темп. При этом, по словам министра, у украинской армии еще не исчерпан наступательный потенциал.

"Российская сторона ведет подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия ВСУ", - уточнил он.

C докладом выступил и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он сообщил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 - западного образца. Кроме того, уничтожено более 13 тысяч украинских военных.