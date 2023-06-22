В МИД РФ назвали условие возврата Москвы к ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возврат России к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен только при отказе США от антироссийского курса, но пока до этого далеко. Об этом сообщает ТАСС