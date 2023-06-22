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Рябков заявил, что возврат к ДСНВ возможен только при отказе США от антироссийского курса

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возврат России к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен только при отказе США от антироссийского курса, но пока до этого далеко. Об этом сообщает ТАСС

В МИД РФ назвали условие возврата Москвы к ДСНВ
© РИА Новости

По его словам, Вашингтон занялся плагиатом идей, предлагая новый формат ДСНВ с участием ядерных держав Совета Безопасности ООН.

США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ

ДСНВ был подписан Россией и США 2010 году и истекает в 2026-м. В феврале 2023 года Москва приостановила свое участие в соглашении.

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