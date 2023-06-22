В МИД РФ назвали условие возврата Москвы к ДСНВ

Рябков заявил, что возврат к ДСНВ возможен только при отказе США от антироссийского курса
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возврат России к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен только при отказе США от антироссийского курса, но пока до этого далеко. Об этом сообщает ТАСС
По его словам, Вашингтон занялся плагиатом идей, предлагая новый формат ДСНВ с участием ядерных держав Совета Безопасности ООН.
ДСНВ был подписан Россией и США 2010 году и истекает в 2026-м. В феврале 2023 года Москва приостановила свое участие в соглашении.
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