Россия призвала ООН обновить запрещающие биологическое оружие правила

"На днях генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу было направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с призывом организовать обзор действующих правил и принципов механизма [в рамках КБТО] на предмет их обновления", - сказал он на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".