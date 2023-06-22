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Рябков: РФ направила Гутерришу послание с призывом организовать обзор правил КБТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом организовать обзор действующих правил в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) на предмет их обновления. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия призвала ООН обновить запрещающие биологическое оружие правила
© globallookpress.com

"На днях генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу было направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с призывом организовать обзор действующих правил и принципов механизма [в рамках КБТО] на предмет их обновления", - сказал он на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

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Рябков добавил, что МИД России подробно изложил видение основных направлений такой актуализации и надеется на поддержку. По словам дипломата, ведомство считает, что заинтересованные страны - члены ООН могли бы послать Гутерришу соответствующий сигнал.

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