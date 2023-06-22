Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту в Крыму свидетельствует об участии стран НАТО в конфликте. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Об ударе со стороны Украины по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что данных о пострадавших не поступало.

«Подтверждением того, что противостояние идет не между Россией и Украиной, является то, что удар по России по Чонгарскому мосту был нанесен британскими ракетами. Это первый момент. Он существенный», — сообщила Ковитиди.

Также сенатор отметила, что не нужно путать Чонгарский мост и Крымский. Это тоже чрезвычайно важно, добавила она.

«В данном случае это другая коммуникация, которая связывает нас непосредственно с Херсонской областью. Транспортная логистика между субъектами России радикально не нарушена. Восстановление займет буквально несколько дней. Сегодня все те, кто следуют в данном направлении, могут следовать через Армянск», — рассказала собеседница «Ленты.ру».