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В России оценили причастность НАТО к удару ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту в Крыму свидетельствует об участии стран НАТО в конфликте. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Об ударе со стороны Украины по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что данных о пострадавших не поступало.

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«Подтверждением того, что противостояние идет не между Россией и Украиной, является то, что удар по России по Чонгарскому мосту был нанесен британскими ракетами. Это первый момент. Он существенный», — сообщила Ковитиди.

Также сенатор отметила, что не нужно путать Чонгарский мост и Крымский. Это тоже чрезвычайно важно, добавила она.

«В данном случае это другая коммуникация, которая связывает нас непосредственно с Херсонской областью. Транспортная логистика между субъектами России радикально не нарушена. Восстановление займет буквально несколько дней. Сегодня все те, кто следуют в данном направлении, могут следовать через Армянск», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее появилось видео с Чонгарского моста в Крыму после прилета по нему ракеты Вооруженных сил Украины. На представленном видеоролике видно, что после происшествия над дорожным полотном моста поднимается густой серый дым. Водитель, который остается за кадром, утверждает, что ЧП произошло около 5 утра в четверг, 22 июня.

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