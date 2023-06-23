Глава МАГАТЭ назвал встречу с российской делегацией своевременной

«Своевременная встреча в Калининграде с российскими официальными лицами после оглашения пяти принципов физической и ядерной безопасности в Совете Безопасности ООН, а также моего недавнего визита на Запорожскую АЭС для оценки ущерба на фоне взрыва плотины Каховской ГЭС», — написал он в Twitter.