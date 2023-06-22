Названа дата визита главы МАГАТЭ в Россию
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД России ранее заявили, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ, чтобы не допустить обстрелов Запорожской АЭС, - российские власти верят в компетенцию и потенциал агентства.
ЗАЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам.
Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию
1 сентября 2022-го станцию впервые посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.
11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.
Гросси не раз призывал установить вокруг станции безопасную зону.
В июне 2023 года Гросси посетил ЗАЭС на фоне разрушения плотины Каховской ГЭС. АЭС пополняла запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, из Каховского водохранилища.