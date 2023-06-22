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Названа дата визита главы МАГАТЭ в Россию

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД России ранее заявили, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ, чтобы не допустить обстрелов Запорожской АЭС, - российские власти верят в компетенцию и потенциал агентства.

ЗАЭС в Энергодаре, летом 2022 года перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам.

Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию

1 сентября 2022-го станцию впервые посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

Гросси не раз призывал установить вокруг станции безопасную зону.

В июне 2023 года Гросси посетил ЗАЭС на фоне разрушения плотины Каховской ГЭС. АЭС пополняла запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, из Каховского водохранилища.

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