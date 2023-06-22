Матвиенко сравнила ситуацию в мире с Карибским кризисом

Сегодня ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, Запад настроен на эскалацию конфликта на Украине . Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте ведомства, передает РИА Новости.

«По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках», — написала она.

Матвиенко не сомневается в том, что всем очевиден главный противник России в конфликте на Украине — не Киев, а коллективный Запад во главе с США. Она полагает, в их стратегии Украина и ее жители — «расходный материал», а военные действия нужны для того, чтобы завершить «многовековые попытки Запада» снять с повестки «русский вопрос». Матвиенко подчеркнула: нет никаких оснований полагать, что Вашингтон и союзники откажутся от этих планов.