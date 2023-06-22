Матвиенко сравнила ситуацию в мире с Карибским кризисом
Сегодня ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, Запад настроен на эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте ведомства, передает РИА Новости.
Она считает, что человечество сейчас проходит самый сложный этап со времен Второй мировой войны.
«По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках», — написала она.
Матвиенко не сомневается в том, что всем очевиден главный противник России в конфликте на Украине — не Киев, а коллективный Запад во главе с США. Она полагает, в их стратегии Украина и ее жители — «расходный материал», а военные действия нужны для того, чтобы завершить «многовековые попытки Запада» снять с повестки «русский вопрос». Матвиенко подчеркнула: нет никаких оснований полагать, что Вашингтон и союзники откажутся от этих планов.
Спикер Совета Федерации добавила, что Москва в полной мере осознает потенциал стран коллективного Запада, который поддерживает Украину, однако не сомневается в своей победе.
«Сегодня победа будет за нами» — заключила Матвиенко.