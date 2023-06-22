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Матвиенко сравнила ситуацию в мире с Карибским кризисом

Сегодня ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, Запад настроен на эскалацию конфликта на Украине. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Матвиенко сравнила ситуацию в мире с Карибским кризисом
© ТАСС

Она считает, что человечество сейчас проходит самый сложный этап со времен Второй мировой войны.

«По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках», — написала она.

Матвиенко не сомневается в том, что всем очевиден главный противник России в конфликте на Украине — не Киев, а коллективный Запад во главе с США. Она полагает, в их стратегии Украина и ее жители — «расходный материал», а военные действия нужны для того, чтобы завершить «многовековые попытки Запада» снять с повестки «русский вопрос». Матвиенко подчеркнула: нет никаких оснований полагать, что Вашингтон и союзники откажутся от этих планов.

Спикер Совета Федерации добавила, что Москва в полной мере осознает потенциал стран коллективного Запада, который поддерживает Украину, однако не сомневается в своей победе.

«Сегодня победа будет за нами» — заключила Матвиенко.

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