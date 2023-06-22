Дипломат возложил на США ответственность за затягивание конфликта на Украине

США ответственны за происходящее на Украине, и именно они должны восстанавливать страну. Об этом России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так руководитель дипмиссии отреагировал на утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена, сказавшего, что России в конечном итоге придется заплатить за восстановление Украины.

«Украинский конфликт — это следствие многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности у границ России и превращению Украины в "Антироссию"», — объяснил Антонов.

Он добавил, что сейчас Вашингтон еще активнее занимается разжиганием противостояния, накачивая Киев западным оружием.

«Если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей?» — заявил дипломат.