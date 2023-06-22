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Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена

Сенатор Алексей Пушков проанализировал фотографию со встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина и заявил, что по ней видно, «кто есть кто». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена
© ТАСС

«Body language - язык тела. Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно», — написал Пушков, прикрепив к посту фотографию со встречи Си и Блинкена.

Telegram

Ранее Энтони Блинкен завершил двухдневный визит в Китай. Там он встретился с властями КНР, в том числе с Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Этот визит стал первой за пять лет поездкой американского государственного секретаря в КНР и проходил на фоне значительного ухудшения отношений Вашингтона и Пекина по ряду происшествий.

Президент США Джо Байден при этом на следующий день после встречи Блинкена и Си Цзиньпина заявил, что глава КНР не обладал всей информацией об инциденте со сбитым над США китайским аэростатом. Из-за этого лидер Китая «очень расстроился», считает Байден, так как это «большой конфуз для диктаторов.

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