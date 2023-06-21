Захарова прокомментировала планы Запада по производству оружия на Украине

Захарова попросила сотрудника Reuters уточнить координаты оружейных заводов на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос журналиста агентства Reuters о реакции России на возможное размещение заводов по производству западных вооружений непосредственно на территории Украины.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
- Вы когда в следующий раз будете брать интервью у представителей киевского режима, которые будут рассказывать о том, что на территории Украины западные страны будут строить заводы по производству оружия, попросите, пожалуйста, уточнить координаты, - написала представитель российского дипломатического ведомства.
"Очень нужно", - добавила она.
Ранее в сети появились данные о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить на Украине завод по производству боеприпасов. На территории Румынии и Польши уже началось строительство сервисных центров по обслуживанию западной техники.