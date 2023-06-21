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Захарова попросила сотрудника Reuters уточнить координаты оружейных заводов на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос журналиста агентства Reuters о реакции России на возможное размещение заводов по производству западных вооружений непосредственно на территории Украины.

Захарова прокомментировала планы Запада по производству оружия на Украине
© globallookpress.com

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

- Вы когда в следующий раз будете брать интервью у представителей киевского режима, которые будут рассказывать о том, что на территории Украины западные страны будут строить заводы по производству оружия, попросите, пожалуйста, уточнить координаты, - написала представитель российского дипломатического ведомства.

"Очень нужно", - добавила она.

Ранее в сети появились данные о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить на Украине завод по производству боеприпасов. На территории Румынии и Польши уже началось строительство сервисных центров по обслуживанию западной техники.

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