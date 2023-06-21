Захарова прокомментировала планы Запада по производству оружия на Украине

- Вы когда в следующий раз будете брать интервью у представителей киевского режима, которые будут рассказывать о том, что на территории Украины западные страны будут строить заводы по производству оружия, попросите, пожалуйста, уточнить координаты, - написала представитель российского дипломатического ведомства.