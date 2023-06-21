Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году

Запад осознанно сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году. С таким обвинением выступил экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский , чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Украина была близка к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны. Но, по мнению Мединского, такое решение не устраивало западные страны, которые осознанно пошли на срыв переговоров.