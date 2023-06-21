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Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году

Запад осознанно сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году. С таким обвинением выступил экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Украина была близка к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны. Но, по мнению Мединского, такое решение не устраивало западные страны, которые осознанно пошли на срыв переговоров.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев», — пояснил он.

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