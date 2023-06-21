РФ ввела новые санкции против Австралии

МИД России объявило о введении новых персональных санкций в отношении граждан Австралии . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Меры стали ответом на «политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии». Всего в черный список РФ попали 48 граждан страны из числа «подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в государстве антироссийскую повестку дня». Им всем на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.