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РФ ввела новые санкции против Австралии

МИД России объявило о введении новых персональных санкций в отношении граждан Австралии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РФ ввела новые санкции против Австралии
© РИА Новости

Меры стали ответом на «политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии». Всего в черный список РФ попали 48 граждан страны из числа «подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в государстве антироссийскую повестку дня». Им всем на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.

В частности, в список попали заместитель премьера правительства штата Виктория Джастина Аллан, менеджер полетных операций компании SYPAQ Люк Аспиналл, член совета директоров военно-промышленного предприятия «Талес Аустрэлиа» Алан Болл и другие.

В МИД РФ пообещали продолжить работу «над актуализацией стоп-листа».

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